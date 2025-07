Le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué qu'il s'agissait d'un "pas significatif" de la part de Riyad et Téhéran "en conformité avec les processus de rapprochement et de normalisation qui ont prévalu au Moyen-Orient depuis un certain temps".

Ankara a félicité l'Arabie saoudite et l'Iran pour cette décision et a exprimé sa conviction que "ce progrès dans les relations entre les deux pays apportera des contributions importantes à la sécurité, à la stabilité et à la prospérité de la région".

Les deux voisins du golfe Persique ont rompu leurs liens diplomatiques après que la mission diplomatique saoudienne à Téhéran a été attaquée par une foule en colère en janvier 2016 à la suite de l'exécution d'un religieux chiite saoudien, le cheikh Nimr al-Nimr.

Depuis avril 2021, les deux voisins sont engagés dans des pourparlers pour rétablir les liens diplomatiques, sous l'égide de l'Irak.