La liste des 36 partis qui participeront aux élections présidentielles et législatives du 14 mai 2023 a été publiée au Journal officiel par le Conseil électoral suprême de Turquie.

Les partis politiques qui participeront aux élections sont le Parti de la justice et du développement (AK), le Parti du mouvement nationaliste (MHP), le Parti de la grande unité (BBP), le Parti républicain du peuple (CHP), le Parti de la félicité (Saadet Partisi), le Parti de la démocratie et du progrès, le Parti du futur, le Bon Parti (IYI), le Parti de la patrie, le Nouveau parti du bien-être, le Parti démocrate, le Parti de la gauche démocratique, le Parti démocratique des peuples (HDP) et le Parti communiste de Turquie.

Certaines pratiques et interdictions à appliquer le jour de l'élection ont également été publiées dimanche dans le Journal officiel.

Le jour de l'élection, la vente de boissons alcoolisées sera interdite de 6 heures du matin (heure locale) à midi (heure locale). Personne ne sera autorisé à porter des armes, à l'exception des personnes chargées du maintien de la sécurité et de l'ordre.

Il est interdit aux médias de faire des prédictions et des commentaires sur les élections et leurs résultats avant 18 heures (heure locale). Les médias pourront publier des informations et des communiqués qui seront diffusés par le conseil électoral, entre 18 heures et 21 heures (heure locale).

Après 21 heures ou plus tôt, les radiodiffuseurs seront libres de rendre compte des résultats de l'élection.

Les mêmes dispositions seront appliquées le 28 mai, date retenue pour un éventuel second tour de l'élection présidentielle.

Le scrutin devrait commencer à 8 heures du matin et se terminer à 17 heures (heure locale).