Selon ces sources, cette rencontre "technique" sur la Syrie se tiendra dans la capitale russe les 15 et 16 mars.

Le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Burak Akcapar, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, leur homologue syrien, Ayman Susan, et Ali Asghar Khaji, conseiller principal du ministre iranien des Affaires étrangères, participeront à ladite réunion.

La semaine dernière, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, avait annoncé qu’une délégation turque se rendrait à Moscou pour des entretiens techniques avant une réunion prévue des ministres turc, russe, iranien et syrien des Affaires étrangères.

"La partie iranienne assistera également à cette réunion, en prévision de celle des ministres des Affaires étrangères", avait déclaré Cavusoglu à Ankara, lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian.

Le 28 décembre 2022, les ministres turc, russe et syrien de la Défense se sont rencontrés à Moscou pour discuter des efforts de lutte contre le terrorisme en Syrie et ont convenu de poursuivre les réunions tripartites pour assurer la stabilité en Syrie et dans l’ensemble de la région.

Sur la possibilité d’inclure l’Iran dans les pourparlers, la Turquie avait précédemment déclaré qu’Ankara serait "satisfaite si l’Iran était impliqué dans ce processus".

Bien qu’aucune date ou lieu n’ait encore été annoncé pour la réunion des ministres des Affaires étrangères, il s’agira d’un autre entretien de haut niveau entre la Turquie et le régime syrien depuis le début de la guerre civile syrienne en 2011.