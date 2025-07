Des manifestations ont eu lieu dimanche à Washington à l’invitation d’organisations de la diaspora juive pour protester contre la visite de la figure d'extrême droite, le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich, et soutenir les rassemblements historiques qui ont lieu dans les rues d'Israël depuis plusieurs semaines contre la réforme judiciaire.

La visite du responsable israélien, invité d’honneur d'une conférence organisée par Israel Bonds avait soulevé une vive polémique et le département d'Etat avait même envisagé de ne pas lui accorder de visa officiel pour entrer en territoire américain. Cette décision serait motivée par ses propos sur le village palestinien de Hawara, qu'il avait publiquement suggéré de "rayer de la carte".

Smotrich a présenté des excuses jugées “peu convaincantes” sur Twitter, affirmant que "cela arrive à tout le monde". Cependant, presque l’ensemble des organisations juives ont décidé de refuser tout contact avec le ministre, même celles qui sont habituellement neutres en ce qui concerne les questions partisanes.

Smotrich a réussi à fédérer contre lui de nombreuses organisations juives qui ont rejeté son acception intolérante et radicale du judaïsme.

Des manifestants membres de l’organisation +If not now+ ont également scandé des slogans appelant à la fin de l’occupation israélienne et du “système d’apartheid”.