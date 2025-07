La Turquie et les États-Unis doivent avoir une "conversation stratégique" géopolitique plus large, a déclaré lundi le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, notant que les relations entre les deux pays sont basées sur le "respect et les intérêts mutuels".

S'adressant au Forum d'affaires américano-turc à Washington, M. Kalin a remercié les membres de la communauté d'affaires américaine d'avoir participé au forum et de s'être engagés à aider la Turquie.

Le forum s'est tenu dans la capitale américaine lundi, alors que le secteur privé américain a levé plus de 110 millions de dollars pour aider la Turquie à la suite des tremblements de terre dévastateurs du mois dernier.

"Le travail que nous allons accomplir au cours des deux prochaines années est énorme", a-t-il poursuivi, soulignant les efforts de reconstruction.

Interrogé sur les relations entre la Turquie et les États-Unis, M. Kalin a souligné la nécessité d'une "conversation stratégique" tout en notant que la Turquie a fait l'objet d'un traitement "injuste" et "partial" en ce qui concerne la guerre en Ukraine et d'autres questions régionales.

"Quelles que soient les divergences que nous pouvons avoir, nous pouvons les aborder", a-t-il poursuivi.

"Nous pouvons certainement avoir des désaccords sur certaines questions. Même les alliés les plus proches, comme le Royaume-Uni et les États-Unis ou tout autre partenaire, ont parfois des divergences, mais je pense que ces divergences peuvent être surmontées", a déclaré M. Kalin.

"Les relations entre la Turquie et les États-Unis sont basées sur le respect mutuel, les intérêts respectifs, les principes de bonne gouvernance et les principes de compréhension", a-t-il ajouté.

La Turquie est un acteur clé

M. Kalin a déclaré que la capacité du gazoduc transanatolien (TANAP), qui fournit du gaz azerbaïdjanais aux marchés turcs et finira par acheminer du gaz vers l'Europe, pouvait être augmentée.

Le TANAP est la partie centrale du corridor gazier méridional qui relie le champ gazier géant de Shah Deniz en Azerbaïdjan à l'Europe par l'intermédiaire du gazoduc du Caucase du Sud et du gazoduc transadriatique (TAP).

Une deuxième alternative, a-t-il dit, concerne les ressources énergétiques de la Méditerranée orientale, à savoir le projet East Med, pour acheminer le gaz naturel vers l'Europe.

"Dans les deux cas, la Turquie est un acteur clé", a-t-il déclaré.

Toutefois, M. Kalin a ajouté que certains membres du Congrès américain ont une "lecture très partiale des réalités géopolitiques sur le terrain".

"Nous avons essayé de leur tendre la main, de leur expliquer, (en leur disant) de regarder la situation dans son ensemble", a-t-il déclaré.

"Nous aimerions voir plus de membres du Congrès venir visiter la Turquie, avoir plus d'engagements avec le peuple turc, la communauté des affaires", a-t-il poursuivi.

Les candidatures de la Finlande et de la Suède à l'OTAN

Interrogé sur l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, M. Kalin a déclaré que lorsque les deux pays ont posé leur candidature à l'OTAN, la Turquie a examiné sa "propre liste de contrôle en matière de sécurité".

En effet, des organisations terroristes engagées dans des activités subversives et hostiles à la sécurité et la stabilité de la Turquie “se sont profondément enracinées” dans ces pays, en particulier en Suède, a-t-il expliqué.

"Je pense que nous sommes dans une bien meilleure situation aujourd'hui qu'il y a un an", a estimé M. Kalin, ajoutant que la Suède dit avoir "besoin de temps pour mettre en place le cadre juridique nécessaire pour poursuivre ces personnes", citant le nouveau projet de loi antiterroriste suédois qui entrera en vigueur le 1er juin.

"Il s'agit d'un calendrier qu'ils ont fixé, pas le nôtre. Ce n'est pas nous qui avons imposé ce calendrier", a déclaré M. Kalin, notant qu'en vertu de la loi suédoise actuelle, être membre de l'organisation terroriste PKK n'est pas traité comme un crime dans ce pays.

"Nous sommes sévèrement critiqués par certains de nos amis ici, en particulier à Washington (...) alors qu’en réalité nous avons des critères et le processus ira de l’avant une fois ces critères satisfaits", a-t-il expliqué.

Il a également rappelé le processus d'adhésion à l'OTAN de la Macédoine du Nord, qui est resté en suspens pendant plus de dix ans en raison d'un différend avec son voisin du sud, la Grèce.

En ce qui concerne la vente d'avions de combat F-16 à la Turquie, M. Kalin a déclaré que lier les candidatures de la Finlande et de la Suède à l'OTAN à la vente de F-16 était "complètement illogique, inacceptable et contre-productif".

"Cela envoie un très mauvais message et n'aide pas le processus", a-t-il dit.