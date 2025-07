L'accord entre le centre Pompidou de Paris, l'un des plus grands musées d'art moderne et contemporain au monde, et l'Arabie saoudite, a été signé le week-end dernier par Laurent Le Bon, président du musée français, et Nora Aldabal, directrice de la programmation artistique et culturelle de la Commission royale, en présence du ministre saoudien de la Culture, le prince Badr bin Farhan Al Saud, et de son homologue française Rima Abdul Malak, précise un communiqué du musée ce mercredi.

Ce dernier vise à développer un projet muséal de grande ampleur consacré aux artistes du monde arabe, dont l'ouverture est prévue en 2027-2028 sur le site d'Al-Ula, dans le nord-ouest du royaume.

Le Centre Pompidou "apportera son expertise scientifique et technique dans la formation du personnel, particulièrement en matière de conservation, de gestion des collections et de médiation", explique le communiqué.

"Il pourra également intervenir en soutien à l'organisation de la programmation culturelle et événementielle", ajoute le texte.

Le ministère de la Culture a confirmé à l'AFP que les deux parties avaient trois mois de délai pour déterminer des contreparties financières.

Le musée a pour sa part indiqué à l'AFP qu'il envisageait l'ouverture d'une antenne en 2025 à Séoul, un dossier sur lequel il devrait communiquer plus en détails prochainement.