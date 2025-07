Les chefs de la diplomatie américaine et ukrainienne ont discuté jeudi de la formule de paix de Kiev et des moyens d'accélérer la livraison de munitions d'artillerie au pays, lors d'une conversation téléphonique.

"J'ai parlé au secrétaire d'État Antony Blinken de la formule de paix de l'Ukraine et des moyens d'accélérer la livraison de munitions d'artillerie", a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba sur Twitter.

Les 10 conditions de Zelenskyy énoncées lors du dernier sommet du G-20 ont décrit une formule pour la paix, dont la dernière étape est la signature d'un accord de paix, et abordent également la sécurité nucléaire, la sécurité alimentaire et énergétique, et le retrait militaire de la Russie d'Ukraine.

Kuleba a en outre déclaré que Kiev travaille avec les États-Unis et d'autres partenaires "24 heures sur 24" pour s'assurer que l'Ukraine dispose de toutes les munitions dont elle a besoin pour ses opérations de défense et de contre-offensive.