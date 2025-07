Des centaines de manifestants se sont rassemblés dans les rues de la capitale allemande, Berlin, pour protester contre les projets controversés de "réforme du système judiciaire" en Israël et contre la visite du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans le pays.

Les protestataires se sont rassemblées jeudi sur la place Pariser devant la porte historique de Brandebourg, dans le centre de Berlin, en réponse aux appels lancés sur les réseaux sociaux contre les projets de lois restreignant les prérogatives du pouvoir judiciaire en Israël.

Les manifestants ont brandi des drapeaux et hissé des banderoles sur lesquelles on pouvait lire :"Protégez la démocratie en Israël", "Personne n'est au-dessus des lois et il n'y a pas d'égalité sans démocratie" ou encore "Netanyahu… les tyrans ne sont pas les bienvenus à Berlin".

Des slogans contre le Premier ministre israélien ont également été scandés lors de ce rassemblement, tandis que la police de Berlin a renforcé les mesures de sécurité en raison des manifestations et de la visite de Netanyahu.

Netanyahu, qui est jugé pour corruption, est en tournée dans plusieurs pays européens, notamment l’Italie et l’Allemagne, après quoi il se rendra en Grande-Bretagne la semaine prochaine, malgré les manifestations en cours en Israël.

Depuis plus de deux mois, Israël connaît une escalade de protestations contre le projet du gouvernement de "réformer le système judiciaire", qui prévoit la restriction des prérogatives de la Cour suprême et le contrôle du comité de nomination des juges.