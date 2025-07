"Nous avons l'intention de livrer 4 avions de combat de fabrication soviétique à Kiev dans les prochains jours", a déclaré le président polonais Andrzej Duda, lors d'une conférence de presse tenue au palais présidentiel de Varsovie, en présence de son homologue tchèque Peter Pavel, selon l'agence "Associated Press".

"Les combattants sont des MiG-29", a ajouté Duda, soulignant que cette démarche a pour objectif de répondre aux besoins urgents de l'Ukraine en avions de guerre pour se défendre dans la guerre contre la Russie.

La Pologne a également été le premier pays de l'OTAN à fournir à l'Ukraine des chars Leopard 2 de fabrication allemande.

Dans un communiqué publié mercredi, le porte-parole du gouvernement polonais, Piotr Mueller, a déclaré que "d'autres pays se sont également engagés à envoyer des MiG-29 à Kiev", sans préciser ces pays.

Plus tôt, la Pologne et la Slovaquie ont indiqué qu'elles étaient disposées à envoyer des avions de chasse à Kiev, mais uniquement dans le cadre d'une coalition internationale plus large qui prendrait la même mesure.

Le 24 février 2022, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, qui a été suivie d’une vague de colère internationale et de sanctions économiques et financières à Moscou.