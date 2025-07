Ces fonds visent à apporter un soutien vital aux personnes déplacées en raison du conflit et de l'insécurité alimentaire au Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde, et dans d'autres zones du Sahel affectées par la crise et les conflits armés.

Pour sa part, le ministre des affaires étrangères du Niger, Hassoumi Massoudou, a déclaré : "Les Etats-Unis sont l'un des principaux partenaires du Niger en matière de coopération au développement et de coopération en matière de sécurité et de défense".

Selon lui, la contribution des Etats-Unis en matière de coopération militaire permet aux forces armées nigériennes "d'être plus efficaces".

Après Blinken, ce sera au tour de la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, d’effectuer une tournée en Afrique où elle se rendra au Ghana, en Tanzanie et en Zambie, a annoncé la Maison Blanche lundi.