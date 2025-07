Interrogée lors d’un briefing par Anadolu sur l'éventualité d’une non-prorogation de l'accord, Alessandra Vellucci a déclaré qu'il n'était pas question de spéculer sur cette éventualité.

"Ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'aujourd'hui et jusqu'à ce que cela soit nécessaire, nous ferons tout notre possible pour garantir l'intégrité et la continuité de cet accord", a-t-elle assuré.

En ce qui concerne l'annonce par la Russie d'une prolongation de l'accord de 60 jours, elle a signalé que trois parties étaient habilitées à signer cet accord et que l'une d'entre elles venait de rendre publique sa position sur la question.

"Nous pouvons parler au nom de l'ONU et de notre côté, la seule chose que je puisse dire, c'est que les discussions sont en cours", a-t-elle indiqué, précisant que l'accord actuel "prévoit le renouvellement pour 120 jours".

Et d’ajouter que les Nations unies veulent continuer à s'assurer que le protocole d'accord, qui comprend la facilitation du commerce des engrais russes, soit mis en œuvre.

En juillet dernier, la Turquie, l'ONU, la Russie et l'Ukraine avaient signé un accord à Istanbul portant sur la reprise des exportations de céréales à partir de trois ports ukrainiens de la mer Noire. Les exportations avaient été interrompues après l'offensive russe en Ukraine en février 2022. Cet accord a été prolongé de 120 jours en novembre dernier.