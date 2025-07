"Je me félicite de la décision prise par la Turquie de procéder à la ratification de l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Cela renforcera la sécurité de la Finlande, de la Suède et de l'OTAN", a déclaré M. Stoltenberg dans un communiqué.

Stoltenberg a souhaité que "la Grande Assemblée nationale turque vote pour la ratification dès que possible", en indiquant que la décision d'Ankara rendrait l'alliance "plus forte et plus sûre" à un "moment critique".

Lors de la réunion de la semaine dernière entre la Turquie, la Finlande et la Suède au siège de l'OTAN, toutes les parties "ont reconnu que des progrès considérables avaient été accomplis dans la mise en œuvre du mémorandum trilatéral signé à Madrid, et que des ratifications rapides pour la Finlande et la Suède étaient dans l'intérêt de tous", a-t-il ajouté.

Cette déclaration a été faite peu après que le président Recep Tayyip Erdogan ait annoncé vendredi que le parlement turc allait entamer le processus de ratification de l'adhésion de la Finlande à l'OTAN.

"L'OTAN deviendra plus forte avec l'adhésion de la Finlande, et je pense qu'elle jouera un rôle actif dans le maintien de la sécurité et de la stabilité mondiales", a déclaré M. Erdogan lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue finlandais Sauli Niinisto à Ankara.

Il a ajouté que la Turquie poursuivrait ses discussions avec la Suède "sur la base des principes de l'alliance et de notre approche de la lutte contre le terrorisme".