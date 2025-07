"Nous n'oublierons jamais la solidarité dont ont fait preuve tous nos amis, l'UE et ses institutions, les pays membres et candidats, l'ONU et d'autres organisations internationales, en ces jours difficiles", a-t-il affirmé lors d’une intervention en visioconférence à la conférence destinée à lever des fonds et coordonner les opérations de secours et de reconstruction organisée par l'UE.

"Cette conférence est un nouvel exemple de la résilience des relations entre nos peuples", a-t-il déclaré.

Le président turc a en outre estimé que le coût des dégâts causés par les séismes s’élève à environ 104 milliards de dollars, insistant qu’il “est impossible pour un pays de lutter seul contre une catastrophe de cette ampleur”, a estimé Erdogan.

La Turquie est solidaire du peuple syrien, a affirmé le président, ajoutant qu'Ankara met à disposition toutes les facilités nécessaires aux tierces parties pour transférer l'aide humanitaire.

Evoquant le plan de reconstruction du gouvernement, Erdogan a noté que ce dernier prévoit de construire 650.000 maisons au total dont 319.000 la première année.

Il a également assuré que le pays continue à construire simultanément des villes de tentes et des villes de maisons préfabriquées”.

La Commission européenne promet un milliard d'euros pour la Turquie

La présidente de la Commission européenne, Von Der Leyen a annoncé que la Commission européenne soutiendra la Turquie avec 1 milliard d’euros pour la reconstruction après les tremblements de terre.

"Je suis heureuse d’annoncer que la Commission européenne à elle seule soutiendra la Turquie à hauteur d’un milliard d’euros pour la reconstruction post-séisme", a-t-elle annoncé.

"Les maisons, les écoles et les hôpitaux doivent être reconstruits avec les normes les plus élevées en matière de sécurité sismique. L’eau et l’assainissement, et d’autres infrastructures essentielles doivent être réparées", a-t-elle encore déclaré.

Ursula von der Leyen a également souligné que l’UE ne voulait pas seulement aider les victimes des tremblements de terre "à survivre, mais aussi à reconstruire leur vie".

Elle a également annoncé une enveloppe supplémentaire de 108 millions d’euros pour l’aide humanitaire en Syrie.

Le 6 février, des tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6 ont frappé 11 provinces - Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa - dans le sud de la Turquie, et ont coûté la vie à au moins 50 096 personnes.

Plus de 13,5 millions de personnes ont été touchées par ces tremblements de terre dévastateurs, ainsi que de nombreuses autres personnes dans le nord de la Syrie.