L'événement était également une occasion pour booster les échanges commerciaux entre la Turquie et l’Afrique qui devraient atteindre les 4,5 milliards de dollars.

"Le moment est venu de comprendre l'Afrique et d'être partenaire de l'Afrique pour son avenir. Il est temps d'établir des partenariats stratégiques avec l'Afrique. N'aidez plus l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin d'aide. L'Afrique a besoin d'investissements. L'Afrique a besoin de partenariats.", a déclaré Anil Utku Bengisu, président du Forum mondial de coopération intersectorielle et fondateur d'Africa Trade Centres, rapporte le site d'informations Africanews.

L'événement était aussi une opportunité pour promouvoir des PME turques sur le continent et renforcer les exportations de la Turquie vers l’Afrique.

Il est à noter que le volume des échanges bilatéraux entre la Turquie et la République d'Afrique du Sud à titre d'exemple a atteint un niveau record en 2022, en dépassant 3 milliards de dollars.

Membre du G-20, l'Afrique du Sud, qui fait partie du groupe des pays BRICS avec le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, est l'une des principales économies d'Afrique avec un secteur financier et minier solide.

Se distinguant comme l'acteur régional le plus fort du sud du continent tant sur le plan économique que politique, l'Afrique du Sud avec une population de 60 millions d'habitants est également la porte d'entrée vers les marchés des pays de la région comme le Zimbabwe, la Zambie, le Botswana, la Namibie, le Mozambique, le Lesotho et Esvatini.