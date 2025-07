Le ministre turc de la Défense nationale, Hulusi Akar, et son homologue russe, Sergey Shoigu, ont eu mercredi un entretien téléphonique durant lequel ils ont discuté de l'accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes par la Mer Noire et de la Syrie.

Akar a souligné que la Turquie est satisfaite de la prolongation de l’accord, qui a grandement contribué à atténuer la crise alimentaire mondiale, selon un communiqué du ministère turc de la Défense nationale.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé la prolongation de l'accord samedi avant son expiration.

En juillet dernier, la Turquie, l'ONU, la Russie et l'Ukraine ont signé un accord à Istanbul pour reprendre les exportations de céréales à partir de trois ports ukrainiens de la mer Noire, qui avaient été interrompues après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en février 2022.

Akar a déclaré à Shoigu que la Turquie continuerait à jouer son rôle pour garantir la paix régionale et l'aide humanitaire.

En ce qui concerne la Syrie, Akar a déclaré que le seul objectif de la Turquie était de ‘lutter contre le terrorisme afin d'assurer la sécurité des frontières et des citoyens du pays et d'éviter de nouvelles tragédies humaines”.

Il a déclaré que les pourparlers, qui ont commencé sous la direction d'Erdogan et de son homologue russe Vladimir Poutine, contribueront "sérieusement" à la paix et à la stabilité dans la région et en Syrie.

Akar a également remercié la Russie pour la solidarité dont elle a fait preuve après les tremblements de terre qui ont frappé le sud de la Turquie le 6 février et qui ont coûté la vie à plus de 50 000 personnes.