Publié par Enes Bayrakli, enseignant à l'université turco-allemande et Farid Hafez, enseignant à l'université de Georgetown, le rapport est soutenu par un bon nombre d'instituts,

d'organisations aux États-Unis et en Europe, et étudie l'impact de la guerre russo-ukrainienne, le développement de la législation, les mesures anti-musulmanes dans des pays tels que l'Autriche et la France et les incidents anti-islamiques et anti-immigrés dans les pays européens.

Le sentiment d’hostilité aux musulmans “s'institutionnalise” dans les pays européens

En France, la pression sur la population musulmane s'est accrue. 1727 institutions islamiques ont été mises sous contrôle, 118 institutions autres ont été fermées et 10 millions d'euros ont été saisis entre janvier et août 2022.

Le "plan de laïcisation" concerne la tenue vestimentaire des femmes et des jeunes filles musulmanes, obligeant les enseignants et les administrateurs à identifier, à signaler et à déposer des plaintes disciplinaires contre les jeunes filles portant des jupes trop longues.

Selon un rapport publié par le Collectif contre l'islamophobie en Europe, 501 plaintes ont été déposées en 2022, bien qu'aucune statistique n'ait été publiée par le Ministère de de l'Intérieur.

La majorité de ces plaintes avaient pour objet la discrimination et l'insulte. Des infractions ont également été commises dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme.

Les hommes politiques du pays tentent également d'influencer les électeurs par leur rhétorique contre les musulmans. Le rapport cite à titre le discours d'Éric Zemmour, homme politique d'extrême droite, adressé à la police et dans lequel il déclare que "la police est en guerre contre les Français musulmans et les immigrés des régions sous-développées".

Belgique

En Belgique, le ministre de la justice, M. Vincent Van Quickenborne, a menacé l'un des imams de la Grande Mosquée de Bruxelles de supprimer le financement de l'État s'il ne démissionnait pas.

M.Vincent Van Quickenborne a également annulé la licence du Conseil exécutif des Musulmans de Belgique (EMB), en invoquant "l'ingérence de puissances étrangères".

La demande de licence d'une école dont les lieux de culte sont fréquemment attaqués a été rejetée. Le ministre de l'éducation de la région flamande,M. Ben Weyts, a annoncé que la demande n'avait pas été acceptée au motif que l'école "enseigne des idées contraires aux valeurs démocratiques de la Belgique".

Sur les quelque 3000 plaintes déposées auprès du Centre fédéral pour l'égalité des droits (Unia), qui œuvre à la promotion des droits de l'homme, de l'égalité des chances et des droits ainsi qu'à la lutte contre la discrimination, 8,8 % ont été déposées par des personnes indiquant avoir été maltraitées en raison de leurs convictions. La moitié de ces plaintes concernaient des discriminations et un tiers des discours de haine.

Allemagne

Selon une enquête du Centre allemand de recherche sur l'intégration et les migrations, 33% de la population du pays pense que certaines races sont intrinsèquement plus travailleuses que d'autres.

Parmi les personnes interrogées, 61% pensent que le racisme et la discrimination existent, 22% déclarent avoir été victimes de racisme en Allemagne et 45% disent avoir été témoins de racisme.

Selon la déclaration de la police allemande, 58% des minorités ont indiqué avoir été exposées au racisme à un moment ou à un autre de leur vie. 364 crimes contre les musulmans ont été enregistrés en 2022, dont 26 attaques contre des mosquées.

Selon l'enquête 2022 de l'Autoritarismus-Studie de Leipzig, qui mène des études sur la xénophobie, la démocratie et l'autoritarisme, 70,2% des participants préconisent une interdiction des immigrants musulmans, tandis que 79,3% d'entre eux se sentent étrangers en Allemagne.

Dans les résultats de la même enquête en 2020, seuls 24,7% étaient en faveur d'une interdiction des immigrants musulmans.

Pays-Bas

Selon les statistiques publiées par la police, 67% des attaques contre la religion ont été commises contre des musulmans. Les lieux de culte musulmans ont été fréquemment attaqués et des groupes anti-islamiques ont brûlé des barbecues autour des lieux de culte pendant le Ramadan.

39 des 63 personnes, ayant déclaré avoir été victimes de discrimination au travail étaient musulmanes, et 26 des 30 personnes, ayant déclaré avoir été victimes de discrimination à l'école étaient également musulmanes.

Les musulmans ont déposé 11 des 26 plaintes pour discrimination dans le secteur public et 10 des 15 plaintes pour discrimination dans les médias. 79% des 390 demandes adressées aux institutions de lutte contre la discrimination en 2022 ont été déposées par des musulmans, selon le rapport de Movisie, qui mène des recherches sur la discrimination.

Royaume-Uni

Selon la déclaration du gouvernement britannique, entre mars 2021 et mars 2022, le nombre de crimes commis contre des musulmans en Angleterre et au Pays de Galles a augmenté de 26% par rapport à l'année précédente.

La même déclaration indique que 3459 des 8730 crimes contre la religion sont des crimes contre des musulmans et qu'au moins 35% des plus de 1 800 mosquées du pays sont attaquées au moins une fois par an.

Environ la moitié des attaques contre les musulmans étaient des attaques contre des bâtiments et des vols, tandis que 17% visaient des personnes présentes dans des bâtiments.