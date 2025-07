Quotas dans les universités et dans la fonction publique, durcissement des peines pour les injures racistes: depuis 2010, la gauche brésilienne a pris une série de mesures pour tenter d'atténuer les inégalités raciales, dans un pays où la population noire est majoritaire.

La dernière en date a été prise cette semaine, avec un décret signé par le président Luiz Inacio Lula da Silva qui réserve au moins 30% des postes pourvus par nomination au sein de la fonction publique aux personnes noires et métisses.

"Le racisme est à la racine des inégalités, c'est pourquoi nous devons le combattre comme la vermine dans une plantation", a déclaré Lula au moment de la signature de ce décret, mardi.

Selon les données les plus récentes de l'institut de statistiques IBGE, qui datent de 2021 et sont basées sur l'autodéclaration, plus de 56% des Brésiliens se disent noirs (9,1%) ou métis (47%).

Mais moins de 30% d'entre eux occupent des postes à responsabilité, dans le privé comme dans la fonction publique. Dans les 500 plus grandes entreprises du Brésil, seuls 5% des postes de direction sont attribués à des personnes noires, selon une étude de l'institut Ethos.

Sans compter des écarts de salaire importants, la rémunération moyenne de la population noire étant plus de 70% inférieure à celle de la population blanche.

Le décret signé par Lula cette semaine, "est important, car il permettra de placer davantage de personnes noires dans les lieux de pouvoir, pour participer activement aux prises de décision", dit à l'AFP Wellington Mendes, de l'Institut Identités du Brésil (ID_BR), qui oeuvre pour l'inclusion de personnes noires dans le marché du travail.

"Cela permet également d'absorber une partie des professionnels noirs qui, même s'ils ont les qualifications nécessaires, n'accèdent pas aux sphères du pouvoir à cause du racisme structurel", insiste-t-il.

Voici une liste des mesures prises par la gauche pour atténuer les inégalités raciales:

2010: le Statut de l'égalité raciale

Cette loi approuvée à la fin du premier passage à la présidence de Lula (2003-2010) sert de feuille de route pour toute une série de mesures prises par la suite, en énumérant les grands principes de base de la lutte contre les inégalités raciales au Brésil.

Ce statut vise à "rendre effectif l'égalité d'opportunités, la défense des droits ethniques individuels et collectifs et le combat contre la discrimination et les autres formes d'intolérance ethniques".

Le texte reconnaît notamment que la notion de population noire comprend toutes les personnes qui se déclarent noires ou métisses.

Il évoque également la nécessité de politiques publiques pour réduire les inégalités, notamment par le biais de quotas.

2012: premiers quotas, dans les universités

La toute première loi établissant des quotas raciaux au Brésil a été promulguée au début du premier mandat de la présidente de gauche Dilma Rousseff (2011-2016), adoubée par Lula pour lui succéder.

Elle réserve au moins 50% des places dans les universités publiques à la population noire.

Cette loi a permis d'augmenter considérablement la diversité raciale dans l'enseignement supérieur, mais les inégalités persistent au moment de l'accès des diplômés noirs au marché du travail.

2014: Quotas dans la fonction publique

Deux ans plus tard, une nouvelle loi a réservé à la population noire 20% des postes attribués dans les concours de la fonction publique.

Janvier 2023: les injures racistes sévèrement punies

Le 11 janvier, dix jours seulement après le début de son troisième mandat, Lula a promulgué une loi qui durcit les peines en cas d'injure racistes, passibles de deux à cinq ans de prison, contre trois ans maximum auparavant.

Avant l'entrée en vigueur de cette loi, les injures racistes contre une personne en particulier n'étaient pas considérées comme des délits de racisme à part entière, qui concernaient uniquement les cas de discrimination contre un groupe ethnique dans sa totalité.

Mars2023:nouveauxquotasdansl'administrationpublique

Contrairement à la loi entrée en vigueur en 2014, le décret signé mardi par Lula ne concerne pas les postes de fonctionnaires obtenus sur concours, mais les "postes de confiance", soit ceux pourvus par nomination.

Il réserve 30% des postes de ce type dans l'administration fédérale à la population noire, une proportion qui devra être atteinte d'ici 2025.

Selon la ministre de l'Egalité raciale, Anielle Franco, seuls 5% de ces postes sont occupés par des personnes noires actuellement.