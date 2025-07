“Compte tenu de l'annonce d'une nouvelle journée d'action nationale contre la réforme des retraites" mardi 28 mars, la première visite du roi Charles III à l’étranger, prévue de dimanche à mercredi en France est reportée" indique l’Élysée ce vendredi. La décision a été "prise par les gouvernements français et britannique, après un échange téléphonique entre le Président de la République et le Roi ce matin”, précise le communiqué promettant une reprogrammation de la visite "dans les meilleurs délais afin de pouvoir accueillir Sa Majesté le roi Charles III dans des conditions qui correspondent à notre relation d'amitié". Dans la foulée, Downing Street a indiqué que le report de la visite a été décidé après une demande en ce sens d’Emmanuel Macron. "La décision a été prise avec l'accord de toutes les parties, après que le président de la France a demandé au gouvernement britannique de reporter la visite", a affirmé un porte-parole du Premier ministre britannique Rishi Sunak. Une visite impossible La violence des manifestations menaçait le déplacement de Charles III depuis plusieurs jours. Une visite du souverain britannique en pleine crise sociale dans l’Hexagone était vue d’un mauvais œil par les syndicats. Certains avaient déjà annoncé que des actions seraient menées afin de protester contre son arrivée, comme le personnel du Mobilier national (administration publique dépendant du ministère de la Culture français, ndlr) qui avait affiché son refus de participer à l’accueil du roi, selon un communiqué de CGT Culture. "Charles III, on va l’accueillir avec une bonne vieille grève générale", avait prévenu Olivier Besancenot, porte-parole du NPA, lors d’une intervention pour France Info. Jean-Luc Mélenchon avait de son côté assuré jeudi sur TF1 que le roi était "le bienvenu" en France, mais il estimait tout de même que "ce n’était pas le bon moment" pour cette visite. Après l’annonce du report, le palais de Buckingham a indiqué que le roi Charles et Camilla se réjouissent d'aller en France "dès que des dates pourront être trouvées".