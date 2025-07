Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) a appelé dimanche les États-Unis à assumer leur responsabilité en répondant à toutes les mesures et déclarations israéliennes visant le peuple palestinien.

"Les ministres des Affaires étrangères des pays du CCG ont envoyé un message conjoint au secrétaire d'État américain", a déclaré le secrétaire général du Conseil, Jassim Muhammad Al-Budaiwi, dans un communiqué.

Al-Budaiwi a ajouté que “la lettre appelle Washington à assumer ses responsabilités en répondant à toutes les mesures et déclarations israéliennes qui visent le peuple palestinien”.

Il a noté que "la lettre incarnait les positions des dirigeants des États du Golfe concernant la question de la Palestine, car c'est la première cause des Arabes et des musulmans".

Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe a à ce titre fait part de la condamnation du CCG de “l'escalade des déclarations et des violations israéliennes contre le peuple palestinien, y compris les crimes commis récemment en Cisjordanie”.

Al-Budaiwi a également condamné "la violation par Israël du caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa et son ciblage de la présence palestinienne dans la ville de Jérusalem et les tentatives de modifier sa nature juridique et sa composition démographique".

Samedi soir, l'agence de presse officielle palestinienne, Wafa, a rapporté qu'une équipe de police israélienne a pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa, réprimant et expulsant de force des fidèles qui étaient reclus à l'intérieur de la salle de prière."

Cela survient alors que les tensions s'intensifient fortement dans toute la Cisjordanie occupée depuis des mois, au milieu des raids militaires israéliens répétés sur les villes palestiniennes.