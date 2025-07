La Ligue des droits de l'Homme (LDH) a dénoncé, dimanche, “un usage immodéré et indiscriminé de la force” par les forces de l’ordre lors des violents affrontements survenus samedi à Sainte-Soline (département des Deux-Sèvres), en France, lors d’une manifestation contre un projet de méga-bassines d'eau, selon une déclaration de la LDH relayée par la presse locale.

“De manière générale, nous avons constaté un usage immodéré et indiscriminé de la force sur l'ensemble des personnes présentes sur les lieux, avec un objectif clair : empêcher l'accès à la bassine, quel qu'en soit le coût humain”, affirme la LDH.

Dès samedi, La LDH avait dénoncé l’entrave par les forces de l’ordre à l’intervention des secours pour une situation d’urgence médicale absolue à Sainte-Soline.

"Le SAMU a indiqué à un médecin sollicitant des secours d’urgence, lors d’une conversation à laquelle les avocats de la LDH ont assisté, que le commandement sur place leur avait donné l’ordre de ne pas intervenir sur place", lit-on, entre autres, dans une série de tweets de l'ONG.

La Ligue des droits de l’Homme avait mandaté sur place 22 membres de plusieurs observatoires des libertés publiques et des pratiques policières.

Une enquête a été ouverte “pour déterminer la nature exacte” des blessures graves de trois manifestants et “les circonstances dans lesquelles” ces personnes ont été blessées, lors des violents affrontements survenus samedi à Sainte-Soline (département des Deux-Sèvres), lors de la manifestation, a annoncé, dimanche, le procureur Julien Wattebled dans un communiqué de presse relayé par les médias français.

Le pronostic vital est engagé pour un des manifestants blessés lors des affrontements, a confirmé dimanche le parquet de Niort. Les organisateurs de la manifestation affirmaient depuis samedi que l'un d'entre eux était entre la vie et la mort.

Toujours d’après le parquet de Niort, 47 gendarmes ont été blessés, dont deux placés en urgence absolue, en plus de sept manifestants pris en charge par les secours dont trois en urgence absolue. Les organisateurs de la manifestation dressent, eux, un bilan de 200 manifestants blessés, dont 40 grièvement.

Au moins 6 000 personnes, selon la préfecture, et environ 25 000 personnes selon les organisateurs - le collectif d'associations "Bassines non merci", le mouvement écologiste des Soulèvements de la Terre et la Confédération paysanne – ont manifesté samedi, à Sainte-Soline, contre l'installation de géants réservoirs d'eau, destinés à être utilisés par le secteur agro-alimentaire.

Pour rappel, des affrontements avaient déjà éclaté lors d'une manifestation contre le même projet, en octobre dernier, faisant de nombreux blessés du côté des manifestants comme des forces de l'ordre.