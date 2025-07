"Les attaques du PKK/PYD/YPG et des prétendues FDS contre notre pays et les Syriens, ainsi que leurs activités séparatistes dans la région, ont été portées une nouvelle fois à l'attention de l'ambassadeur", ont déclaré des sources diplomatiques turques.

"Ankara attend des autorités françaises qu'elles évitent d’accorder du crédit aux efforts qui tendent à apporter une légitimité internationale aux extensions du PKK en Syrie", ont-elles ajouté.

Ankara a également demandé à la France de respecter la sécurité des frontières et du peuple turcs, ainsi que l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie, et de faire preuve de solidarité en tant que pays allié.

"À cet égard, notre ambassade à Paris a tenté de saisir les autorités françaises compétentes et notre réaction a été fermement exprimée", ont en outre fait savoir les sources diplomatiques.

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK/YPG - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40.000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.