Sur les quatre semaines au 19 mars, l'inflation dans l'alimentation a bondi de 17,5% sur un an avec une accélération des prix notamment sur les oeufs, le lait et le fromage, a précisé le cabinet d'études Kantar.

Sans modification des habitudes de consommation, cela représente une augmentation de 837 livres (951,5 euros) par an sur la facture des ménages britanniques, calcule Kantar.

"C'est encore une mauvaise nouvelle pour le citoyen britannique, qui subit pour le neuvième mois une inflation à deux chiffres des prix des produits alimentaires", souligne Fraser McKevitt, directeur du service consommation et distribution chez Kantar.

Les données officielles publiées la semaine dernière ont montré que l'inflation globale des prix à la consommation en Grande-Bretagne a atteint 10,4% en février, tandis que celle concernant les denrées alimentaires et les boissons non alcoolisées s'est établie à 18,0%, le taux le plus élevé depuis 1977.

Des données distinctes publiées mardi par le British Retail Consortium et le cabinet d'études NielsenIQ montrent que la flambée des prix des denrées alimentaires a porté l'inflation globale dans les magasins britanniques en mars à son niveau le plus élevé depuis au moins 18 ans.

Selon Fraser McKevitt, la hausse des prix ne pèse pas encore sur la fréquentation des magasins qui est restée en hausse ce mois-ci, mais les consommateurs redoublent d'efforts pour trouver le meilleur rapport qualité-prix.

"Quand les consommateurs ne sont pas satisfaits pas les prix d'un magasin, ils vont ailleurs", a-t-il déclaré, notant qu'ils se sont rendus en moyenne dans trois ou plus des dix principaux magasins au cours d'un mois donné. Les consommateurs ont également fait un usage accru des cartes de fidélité et autres programmes promotionnels. Ils ont aussi acheté davantage de produits de marque distributeur, dont les ventes ont augmenté de 15,8% en mars sur un an.

Les ventes de tomates, de poivrons et de concombres ont progressé respectivement de 32%, 26% et 21% dans le panier des clients des magasins d'alimentation indépendants, les consommateurs ne trouvant pas ces produits dans les grandes enseignes.

Sur les 12 semaines au 19 mars, les magasins indépendants ont accru au total leurs ventes de 8,6%.

Parmi les chaînes de supermarché, Lidl a enregistré la croissance la plus rapide avec des ventes en hausse de 25,8% sur les 12 semaines au 19 mars, tandis que celles de son concurrent Aldi ont progressé de 25,4%, ce qui lui permet de disposer désormais d'une part de marché de 9,9%.