"Le président exhorte toutes les parties au calme et à entamer un dialogue pour surmonter toute divergence, et ce dans l'intérêt suprême de l'unité et de la réconciliation nationales", indique un communiqué diffusé par les services de Mr. Faki.

L'opposant Raila Odinga, rival du président William Ruto lors de l'élection d'août dernier dont il estime qu'elle lui a été "volée", a appelé ses partisans à manifester tous les lundis et jeudis contre la politique du gouvernement et les hausses de prix des denrées de base.

Lundi, pour la seconde fois en une semaine, la police a tiré des gaz lacrymogènes dans la capitale Nairobi, notamment sur le convoi qui transportait Mr. Odinga, et à Kisumu (ouest), l'un des bastions de l'opposition, pour disperser les manifestants.

Un jeune homme a été tué par balle à Kisumu, selon le directeur du principal hôpital de la ville, la deuxième personne tuée dans cette région en une semaine après la mort d'un étudiant tué par la police le lundi précédent.

Mr. Faki "a exprimé sa profonde inquiétude à propos de la violence (...) qui a provoqué un décès, entraîné des dégâts matériels et interrompu certaines activités économiques", et exprimé son soutien aux "efforts menés par le gouvernement et le peuple du Kenya pour aller vers l'unité, la paix et la stabilité du pays", ajoute son communiqué.

Au-delà des rivalités politiques, les manifestations trahissent également la frustration de nombreux Kényans qui ont des difficultés à se nourrir face à l'augmentation des prix des denrées de base. L'inflation a atteint 9,2% en février, selon le gouvernement, et la sécheresse record qui sévit dans la région prive des millions de personnes de ressources et de nourriture.