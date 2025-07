Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré, mardi, que l'attitude négative de la France à l'égard de Bakou n'est pas "fortuite".

"Cela devient évident, comme l'illustre le nombre de résolutions adoptées par le Parlement européen contre l'Azerbaïdjan, qui sont encore une fois élaborées par un groupe pro-arménien, corrompu et anti-azerbaïdjanais, a noté le président azerbaidjanais lors d’une rencontre à Bakou avec Masim Mamedov, représentant de l'Azerbaïdjan pour la région de Lachin, qui fait partie de la région économique du Zanguezour oriental de l'Azerbaïdjan. Lachin relie le Karabagh à l'Arménie et a été libérée en 2020 après trois décennies d'occupation arménienne.

Les députés français jouent un rôle de premier plan à cet égard", a-t-il encore estimé, ajoutant que l'Azerbaïdjan avait également ressenti une attitude partiale pendant les années d'occupation, "mais pas à ce point".

"Nous n'avions jamais imaginé que des pays puissent être aussi hypocrites et sournois. Ils peuvent regarder une personne en face, lui dire une chose et faire le contraire dans son dos", a-t-il déclaré.

"Les médiateurs internationaux - l'ancien groupe de Minsk de l'OSCE - ont en fait essayé de consolider l'occupation (de la région de Lachin) par l'Arménie à travers les négociations", a déclaré Aliyev, ajoutant que l'Arménie considérait le retour du district de Lachin à l'Azerbaïdjan comme "inacceptable" et qu'elle bénéficiait du soutien des médiateurs.

"L'attitude biaisée et négative de la France à l'égard de l'Azerbaïdjan est désormais évidente", a-t-il déclaré.

Selon Aliyev, la libération du district de Lachin était l'un des principaux objectifs de la guerre du Karabagh, qui s'est achevée après un accord de paix négocié par la Russie.

"Au cours des deux ans et demi qui se sont écoulés depuis la fin de la guerre - la deuxième guerre du Karabagh - des manœuvres malveillantes ont été ourdies à notre encontre, accompagnées d'accusations sans fondement", a-t-il affirmé avant de souligner que .

Aliyev a de même souligné que les tentatives visant à modifier la position de l'Azerbaïdjan sur le Karabagh sont vouées à l'échec.

"Personne ne peut infléchir notre volonté. Personne ne peut nous parler en termes d'ultimatum. Nous l'avons prouvé à l'Arménie lors de la deuxième guerre du Karabagh, nous l'avons prouvé aux protecteurs de l'Arménie deux ans et demi après la guerre. Nous les avons vaincus et avons montré une fois de plus au monde entier que nous obtenons et continuerons à obtenir ce que nous souhaitons", a-t-il déclaré.

"Les dirigeants arméniens, qui déclaraient à l'époque que le Karabagh était l'Arménie, ont été contraints d'accepter leur défaite et, le 10 novembre 2020, l'Arménie a signé un acte de capitulation [...]. C'est là notre grande et historique victoire", a insisté le président Aliyev.