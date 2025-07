Le ministère russe de la Défense a annoncé mercredi que la Russie a lancé des exercices militaires impliquant des missiles balistiques intercontinentaux de type Yars.

L’inspection et les exercices, qui se déroulent dans trois régions sibériennes, y compris Omsk et Novossibirsk, engagent plus de 3000 militaires et 300 unités d’équipement militaire.

Une commission spéciale des Forces de Fusées Stratégiques examine la coordination des actions des militaires et les exercices militaires conformément au plan d’entraînement du ministère.

"En outre, les roquettes stratégiques effectueront un ensemble de mesures pour déguiser et contrer les moyens modernes de reconnaissance aérienne en coopération avec les formations et les unités du district militaire central et les forces aérospatiales, a ajouté le ministère, qui précise qu’une attention particulière sera accordée à l’utilisation de drones de différentes modifications”.

Le ministère a également affirmé qu’après les exercices, il décidera du niveau général d’entraînement au combat des unités, et évaluera également les capacités des armes modernes et de l’équipement spécial. Depuis le lancement de l’invasion de l’Ukraine, la Russie a mené de nombreux exercices militaires seul ou avec d’autres pays, comme la Chine ou l’Afrique du Sud.

Il a également augmenté la formation militaire avec la Biélorussie, qui est à la frontière de la Russie et de l’Ukraine, en menant une série d’exercices exhaustifs au cours de l’année dernière.

La Biélorussie a déclaré qu’il avait décidé d’accueillir des armes nucléaires tactiques russes en réponse aux sanctions occidentales et qu’il s’agissait d’un renforcement militaire par les États membres de l’OTAN près de ses frontières.