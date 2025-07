Le radiodiffuseur public turc TRT a lancé une nouvelle plateforme d'information numérique, TRT Afrika, afin de présenter à un public mondial des histoires du continent en quatre langues : Swahili, anglais, hausa et français.

La chaîne a été mise en ligne vendredi lors de la deuxième journée du "premier sommet de la radiodiffusion" organisé par TRT et l'Union africaine de la radiodiffusion à Istanbul qui a débuté le 30 mars.

TRT Afrika sera présente dans des dizaines de pays africains, de la Gambie au Maroc, du Nigeria au Cameroun. Elle prolonge ainsi l'engagement de longue date de la Turquie en faveur de l'Afrique, en offrant une plateforme aux voix africaines pour qu'elles soient entendues dans le monde entier.

La nouvelle plateforme TRT Afrika illustre les efforts que déploie la Turquie en faveur de l’Afrique, a indiqué le directeur général de TRT, Mehmet Zahid Sobaci, lors d’un discours durant la cérémonie.

"Le premier sommet de l'Union africaine de radiodiffusion et de TRT que nous organisons aujourd'hui, est l'une des expressions les plus concrètes du renforcement visible du dialogue entre TRT et les organisations de médias africaines", a-t-il souligné.

De son côté, le directeur de la Communication de la présidence turque Fahrettin Altun a qualifié la coopération entre la Turquie et les pays africains de modèle de partenariat sur la base du principe"gagnant-gagnant".

"Nous pensons qu'il faut développer un journalisme alternatif contre le discours discriminatoire, marginalisant, uniformisant et négatif de certains médias occidentaux à l'égard de l'Afrique", a-t-il ajouté.

Conformément aux objectifs de journalisme impartial et inclusif de TRT, TRT Afrika fournira à son public un récit alternatif sur l'Afrique et présentera des informations riches, opportunes et équilibrées tout en donnant la parole aux Africains et aux Africains de la diaspora.

Avec des collaborateurs originaires de 15 pays, l'objectif de TRT Afrika est de devenir une source d'information de confiance sur le continent, en fournissant un contenu numérique unique, des histoires exclusives, des enquêtes et des documentaires sur des questions africaines locales à des audiences africaines et mondiales et à répondre aux besoins d'information de la diaspora africaine dans le monde entier.

TRT Afrika est le dernier membre de la famille TRT qui comprend TRT World, TRT Arabic, TRT Russian, TRT Deutsch, TRT Français et TRT Balkan.