"Nous condamnons avec la plus grande fermeté le fait que le crime de haine commis au Danemark le 24 mars contre notre livre saint, le Saint Coran, et notre glorieux drapeau soit autorisé à être commis une nouvelle fois aujourd'hui, en plein mois de Ramadan", a martelé le ministère dans un communiqué écrit.

"Nous soulignons à nouveau que nous n'acceptons en aucun cas l’autorisation donnée de commettre cet acte ignoble au nom de la liberté d'expression et que cette approche est injustifiable", a ajouté le ministère assurant avoir noté le fait que cette erreur est renouvelée avec insistance.

L'ambassadeur danois à Ankara convoqué au ministère des Affaires étrangères

Le document souligne qu'il apparaît clairement que l'inadéquation des mesures juridiques et administratives et le manque de volonté politique pour prévenir de tels actes, ainsi que l'impunité des auteurs, encouragent de nouvelles provocations.

"Cet acte est une preuve évidente de l'augmentation récente de l’islamophobie, de la xénophobie, de la discrimination et du racisme en Europe. Ces crimes de haine sont également une attaque contre tous ceux qui croient en la tolérance, la culture de la coexistence pacifique et les valeurs démocratiques. Ne pas le voir et fermer les yeux sur ces actes est une grave ignorance.

Notre condamnation la plus ferme et nos protestations contre cette attaque méprisable ont été transmises à l'ambassadeur danois à Ankara (Danny Annan), que nous avons convoqué à notre ministère. Nous demandons une nouvelle fois aux autorités danoises de prendre les mesures nécessaires contre les auteurs de cette infraction et de prendre des mesures efficaces pour empêcher que de telles provocations ne se reproduisent".

Attaque contre le Saint Coran et le drapeau turc au Danemark

Le drapeau turc et le Saint Coran ont été attaqués devant l'ambassade de Turquie à Copenhague, au Danemark, vendredi après-midi.

La provocation organisée par 5 membres du groupe marginal Patriots Live, un groupe islamophobe et ultranationaliste danois, a été diffusée en direct sur le compte Facebook du groupe.

Les provocateurs ont déployé des bannières contre le prophète Mohammed et l'Islam, et crié des slogans insultants contre l'islam et le drapeau turc.

Bien que la provocation n'ait donné lieu à aucune violence, les autorités danoises ont informé à l'avance l'ambassade de Turquie à Copenhague et pris les mesures de sécurité nécessaires.

Le 24 mars, le Saint Coran et le drapeau turc avaient déjà été attaqués une première fois devant l'ambassade de Turquie à Copenhague, au Danemark.