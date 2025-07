Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, s'exprimait samedi à Hatay, l'une des provinces du sud de la Turquie, lourdement frappées par les séismes du 6 février.

"Nous sommes déterminés et capables de sauver notre nation de ce problème qui la frappe depuis 40 ans. Les soldats turcs ont neutralisé 340 terroristes au cours des trois derniers mois", a-t-il déclaré.

"Nous sommes déterminés à neutraliser les terroristes" a ajouté le ministre, "quels que soient leurs soutiens, qu'ils soient fournis en armes, en hélicoptères, en munitions ou en argent."

Il a fait savoir que les forces turques visent uniquement les terroristes qui menacent les frontières et la sécurité nationale du pays.

Au cours de sa campagne de terrorisme de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Le YPG est sa branche syrienne.