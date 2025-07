"Le premier jour de la réunion, la Finlande sera déclarée 31ème membre et son drapeau sera hissé au siège de l’OTAN", a déclaré Stoltenberg au cours d’une conférence de presse, soulignant que cela rendrait le pays plus sûr et l’Alliance plus forte.

Jens Stoltenberg a réitéré son souhait que le processus d’adhésion de la Suède soit achevé dès que possible.

Immédiatement après le sommet de Madrid en juin 2022, la plupart des pays de l’OTAN ont entamé le processus de ratification de l’adhésion des deux pays. 20 pays de l’OTAN ont achevé le processus de ratification en juillet, 4 pays en août et 4 pays en septembre.

Finalement, le 27 mars, le Parlement hongrois a approuvé l’adhésion de la Finlande. L’approbation par la Grande Assemblée nationale turque a été votée le 30 mars. Le processus d’adhésion de la Finlande à l’OTAN s’est ainsi achevé en moins d’un an, ce qui en fait l’un des processus d’adhésion les plus rapides au cours des 74 ans d’histoire de l’Alliance.