S'adressant aux journalistes à Bruxelles après une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, Cavusoglu a déclaré qu'Israël avait "violé" le caractère sacré du site pendant le mois sacré du Ramadan et "pris une mesure qui perturberait son statut historique".

Mercredi, la police israélienne a déclaré avoir arrêté 350 Palestiniens dans le complexe de la mosquée Al-Aqsa, des témoins affirmant qu'elle avait fait un usage excessif de la force, notamment de gaz lacrymogènes.

Israël a occupé Jérusalem-Est pendant la guerre israélo-arabe de 1967. Il a annexé l'ensemble de la ville en 1980, une décision qui n'a jamais été reconnue par la communauté internationale.

"Nous les avions mis en garde contre de telles provocations, en particulier pendant le ramadan", durant la visite du ministre israélien des affaires étrangères, Eli Cohen, en Turquie à la suite des tremblements de terre du 6 février et de sa rencontre avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a ajouté M. Cavusoglu.

"Israël devrait mettre fin à ces attaques immédiatement", a-t-il ajouté.

Notant que le processus de "dialogue" avec Israël a été relancé, M. Cavusoglu a rappelé que l’engagement de la Turquie avec Israël "ne peut certainement pas se limiter à la seule question des droits de l'homme", tout en faisant remarquer que cet engagement avec Israël ne peut se faire au détriment de la cause palestinienne. À cet égard, nous ne compromettons jamais nos principes ou nos convictions" a-t-il martelé.

Visite du ministre égyptien des affaires étrangères en Turquie

Cavusoglu a en outre annoncé un accord de principe avec son homologue égyptien Choukry pour tenir une réunion en Turquie durant le mois de Ramadan, qui s'achève à la fin du mois d'avril.

Le mois dernier, Cavusoglu et Shoukry se sont entretenus au téléphone pour programmer sa visite en Turquie.

Les deux chefs de Diplomatie ont également échangé leurs meilleurs vœux pour le début du mois sacré, selon des sources diplomatiques turques.

Au début du mois dernier, Cavusoglu et Shoukry se sont rencontrés au Caire où ils ont discuté des relations bilatérales et des questions régionales et internationales, et se sont mis d'accord pour maximiser les liens diplomatiques.