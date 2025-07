Le ministère des Affaires étrangères turc a annoncé mercredi que la Turquie fermait son espace aérien aux vols à destination et en provenance de l'aéroport irakien de Souleimaniye du 3 avril au 3 juin en raison des activités terroristes du PKK dans la région.

Cette décision est intervenue alors que l'organisation terroriste PKK intensifie ses activités dans la région, et "menace" également la sécurité des vols, a affirmé le porte-parole du ministère, Tanju Bilgic.

Au cours de sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - répertorié comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'UE - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

Les terroristes du PKK ont des repaires dans le nord de l'Irak et de l'autre côté de la frontière turque, qu'ils utilisent pour planifier des attaques contre la Turquie.