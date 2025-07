Le porte-parole présidentiel de la Turquie, Ibrahim Kalin, a souligné mercredi que son pays ne permettrait pas au groupe terroriste PKK de ”nicher” dans le nord de l'Irak. S'adressant à l’Agence Anadolu (AA), Kalin a attiré l'attention sur la menace croissante du groupe terroriste PKK et a souligné que la Turquie soutenait pleinement l'intégrité territoriale et l'unité politique de l'Irak.

Notant que la Turquie a toujours eu une attitude constructive dans ses relations avec l'Irak, Kalin a déclaré : "Mais si le territoire irakien devient un lieu où les organisations terroristes sont instrumentalisées pour menacer notre pays, nous devons prendre des mesures".

"Nous savons que le PKK a une implantation très solide à Souleimaniye", a affirmé M. Kalin, ajoutant que la Turquie ne l’'ignorait pas cela.

Revenant sur la récente décision de la Turquie de fermer son espace aérien aux vols à destination et en provenance de l'aéroport irakien de Souleimaniye du 3 avril au 3 juin au milieu des activités terroristes du PKK dans la région, M.Kalin a déclaré que des mesures supplémentaires pourraient être prises à cet égard.

"Peu importe où le PKK se trouve, nous ne lui permettront jamais de s’y abriter et de devenir une menace pour notre pays", a-t-il ajouté.

Depuis plus de 35 ans, le PKK - répertorié comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'UE - qui attaque la Turquie, a causé la mort de plus de 40 000 personnes, dont de nombreux civils.