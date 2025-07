Mais où évoluera Lionel Messi la saison prochaine ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’Argentin, qui vient d’être sacré champion du monde, ne devrait pas rester au Paris Saint-Germain. Selon des informations émanant de L’Équipe, le camp Messi et PSG se sont rencontrés lors du dernier Mondial (novembre - décembre 2022) afin de convenir d’une prolongation de contrat d’au moins une saison supplémentaire. Tout cela, sans évoquer la durée du bail, ni le montant du salaire.

Cinq mois après ce rendez-vous au Qatar, le quotidien français avance que pour rester dans la capitale française, le septuple Ballon d’Or, sur demande du club parisien, doit consentir à une baisse de son salaire. Mais en plus de cette réduction salariale, l’attaquant parisien aurait également décliné l’offre de prolongation du PSG pour manque de garanties sportives.

Un retour au Barça …

Une information qui donnerait à songer que le départ de l’Argentin semble donc inscrit dans les faits. Si on écarte la piste parisienne, un retour à Barcelone, où il a évolué pendant vingt ans, pourrait se présenter comme une option sérieuse pour le clan Messi.

Amoureux de la ville, l’ancien numéro 10 Barça n’a jamais caché qu’il avait été plus heureux à Barcelone qu’à Paris. Si on ajoute à cela les déclarations publiques des membres du club catalan ces dernières semaines, la rumeur prend quelque consistance “C'est sûr que Messi aime le Barça et la ville, expliquait le vice-président du club Rafael Yuste, donc on espère trouver les bonnes conditions pour reprendre son histoire ici. Nous avons des contacts avec lui”.

L'entraîneur, Xavi à lui aussi affiché publiquement son envie de revoir Messi en Catalogne : “J'aimerais qu'il revienne. C'est un sujet sur lequel nous travaillons, mais cela ne dépend pas que de moi. Ça dépend du bonheur de Lionel et s'il veut revenir.” Toutefois, alors que le FCB émerge à peine d’une grande crise financière, la possibilité de voir le Barça réunir les fonds pour attirer Messi semble peu pensable… ou un voyage en Arabie saoudite comme Ronaldo ?Les clubs qui pourraient se payer Lionel Messi ne courent pas les rues. Selon les dires du journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, avançait que le club saoudien d’Al-Hilal, club rival d’Al-Nassr, le club où évolue Cristiano Ronaldo, serait prêt à proposer un contrat à plus de 400 millions d’euros par an à l’Argentin.

Pour rappel, son éternel rival Ronaldo, qui a signé cet été dans le même championnat, gagne lui 200 millions d’euros par saison. Autre information qui peut laisser croire à un transfert dans le golfe, depuis mai 2022, Lionel Messi est ambassadeur du tourisme saoudien. Affaire à suivre...