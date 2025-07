L'UEFA a décidé de mettre en place un "conseil du football" regroupant vingt personnalités, parmi lesquelles figurent Zinédine Zidane, José Mourinho ou Carlo Ancelotti. Ce nouveau projet est chargé de formuler des propositions sur l'évolution du jeu.

Baptisée "UEFA football board", cette structure a été validée par le comité exécutif de la Confédération européenne qui s'est tenu mardi à Lisbonne et tiendra sa première réunion le 24 avril à Nyon, en marge de la finale de la Youth League.

Elle devra réfléchir à des évolutions d'ordre réglementaire ou concernant l'organisation du football, des idées qui pourront ensuite être transformées en "projets de loi".

Ce conseil sera dirigé par l'ancien meneur de jeu croate de l'AC Milan Zvonimir Boban, directeur du football professionnel à l'UEFA, qui aura à ses côtés l'Italien Roberto Rosetti, le responsable des arbitres de l'instance.

Outre Boban, Zidane, Mourinho et Ancelotti, cette structure comptera d'autres grands noms de la discipline, notamment le Néerlandais Ronald Koeman, le Danois Michael Laudrup, le Tchèque Petr Cech, les Allemands Jürgen Klinsmann, Rudi Völler et Philipp Lahm, le Portugais Luis Figo, les Italiens Paolo Maldini et Fabio Capello, ou l'Anglais Gareth Southgate.