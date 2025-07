La Chine a imposé des sanctions contre deux organisations américaines et leurs dirigeants, pour avoir reçu la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, lors de son voyage en Amérique centrale.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé par voie de communiqué que des "mesures fermes et résolues" avaient été prises contre l'Institut Hudson, la Bibliothèque Reagan et leurs dirigeants.

Pékin a accusé les deux institutions américaines de "fournir une plate-forme pratique à Tsai Ing-wen pour s'engager dans des activités séparatistes".

La Chine reproche au Hudson Institute à New York d’avoir organisé un événement où Tsai Ing-wen avait reçu le Global Leadership Award, le 30 mars dernier tandis que la Reagan Library en Californie est sanctionnée pour avoir accueilli une rencontre entre la présidente taïwanaise et le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu'il était désormais "interdit aux deux institutions américaines de mener des échanges, une coopération ou toute autre activité avec des individus, des universités ou des institutions sur le territoire de Chine, y compris Hong Kong et Macao".

"Ignorant les protestations répétées et la ferme opposition de la Chine, les États-Unis ont insisté pour autoriser Tsai Ing-wen à pénétrer sur son territoire pour participer à des activités politiques du 29 au 31 mars et du 4 au 6 avril 2023", indique le communiqué.

La Chine ne reconnaît pas l'indépendance de Taïwan, et considère que l’île fait partie de son territoire, rejetant toute tentative de sécession, alors que Taïwan ne reconnaît pas non plus le gouvernement central de Pékin.

Pékin s'oppose fermement à tout contact officiel entre Washington et Taipei.