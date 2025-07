“Le monde islamique doit être uni contre les attaques d'Israël en Palestine”, a déclaré vendredi le président turc Recep Tayyip Erdogan à son homologue iranien.

Erdogan et Ebrahim Raisi se sont entretenus au téléphone et ont discuté des relations entre la Turquie et l'Iran, mais aussi des attaques israéliennes contre la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est occupée.

Soulignant que le bon sens devrait prévaloir pour empêcher une nouvelle spirale de violence, M Erdogan a déclaré qu'il serait bénéfique de prendre des initiatives pour guider toutes les parties vers le bon sens.

Appelant M Raisi à poursuivre conjointement les efforts dans les plates-formes internationales, en particulier au sein de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et de l'ONU, pour préserver le statut des lieux saints, Erdogan a déclaré qu'il était important de faire preuve d'unité, en particulier face aux actes récents tels que comme l'incendie du Saint Coran dans les villes européennes.