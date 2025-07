Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a fermement condamné les attaques israéliennes contre la bande de Gaza, qui malgré les réactions du monde musulman", se poursuivent en augmentant la dose de violence.

"Cette attitude agressive, qui méprise les droits de l'homme et les valeurs universelles, accroît encore la tension dans la région. L'administration israélienne doit immédiatement mettre fin à ces attaques, qui ne feront qu'accroître le chaos dans la région", a-t-il martelé.

Akar a répondu aux questions des journalistes vendredi concernant les attaques israéliennes contre la bande de Gaza sous blocus et les relations entre la Turquie et la Grèce.

"Israël a attaqué sans pitié la mosquée Al-Aqsa, lieu saint des musulmans, pendant le Ramadan", a-t-il relevé, assurant qu’il s’agit d’une manœuvre de l’exécutif israélien afin de détourner l’attention de l’opinion publique des problèmes politiques internes, comme les manifestations avant d’assurer que "malgré les réactions du monde musulman", Israël a augmenté la dose de violence.

"La nuit dernière, Israël a organisé des attaques disproportionnées et aléatoires dans la bande de Gaza. Nous condamnons fermement ces attaques. Cette attitude agressive, qui fait fi des droits de l'homme et des valeurs universelles, ne fait qu'accroître la tension dans la région. Il est clair que ces attaques lancées sous des prétextes artificiels nuiront à la paix régionale. Le gouvernement israélien doit immédiatement mettre fin à ces attaques qui ne feront qu'accroître le chaos dans la région", a-t-il insisté.

- Nous souhaitons sincèrement que la mer Égée et la Méditerranée deviennent des mers de l’amitié.

Interrogé sur les relations avec la Grèce, Akar a rappelé la visite du ministre grec de la Défense, Nikolaos Panagiotopoulos, à Hatay, ville touchée par les tremblements de terre du 6 février en Turquie.

"Bien sûr, nous devons résoudre certains de nos problèmes existants. Nous espérons que la Turquie et la Grèce, en tant que deux pays civilisés, pourront résoudre ces problèmes dans le cadre de relations de bon voisinage, du droit international, conformément à l'esprit d'alliance, des voies et méthodes pacifiques, du respect mutuel et du dialogue", a-t-il expliqué.