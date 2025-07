Nous ne sommes qu'en avril, mais le film d'Universal "Super Mario Bros. Movie" a enregistré de tels chiffres lors de son week-end d'ouverture en Amérique du Nord que les analystes estiment qu'il pourrait figurer en première position pendant toute l'année 2023.

Le film d'animation, qui est le fruit d’un travail conjoint entre Universal, Nintendo et les studios Illumination, a vendu environ 146,4 millions de dollars de billets pendant le week-end de Pâques, et 204,6 millions de dollars au cours de ses cinq premiers jours dans 4343 cinémas nord-américains, a déclaré dimanche l'observateur de l'industrie Exhibitor Relations, ajoutant qu'il "sera facilement le film numéro 1 de 2023".

"Les chiffres sont sensationnels", a déclaré l'analyste David A. Gross. Selon lui, les résultats sont les meilleurs jamais enregistrés pour un premier épisode d'animation, en grande partie grâce au large attrait du film, qui séduit à la fois les familles et les spectateurs jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, en s'appuyant sur l'un des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps, "c'est un rêve pour les spécialistes du marketing", a ajouté M. Gross.

Avec des recettes internationales estimées à 173 millions de dollars et un total mondial de 377 millions de dollars, "Mario" a battu les performances réalisées par des adaptations de jeux vidéo (dépassant les 210 millions de dollars de "Warcraft") et des films d'animation (358 millions de dollars de "Frozen 2").

Son total mondial en fait le plus gros coup d’envoi de l'année 2023 et le deuxième plus gros démarrage national sur trois jours pour un film d'animation (derrière "Finding Dory"). Il s'agit également d'une prouesse pour Illumination, l'atelier d'animation à l'origine de franchises à succès telles que "Minions", dont les 13 films ont rapporté plus de 5 milliards de dollars.

"Ce partenariat entre Nintendo et Illumination est tout simplement incroyable et a conduit à cette exploit extraordinaire", a déclaré Jim Orr, président de la distribution nationale d'Universal.

Le film "Mario", raconte l'histoire de Mario (Chris Pratt) et Luigi (Charlie Day), deux plombiers de Brooklyn, qui tombent dans un tuyau et en ressortent dans un autre monde peuplé des personnages les plus célèbres de Nintendo, de Bowser (Jack Black) à la princesse Peach (Anya Taylor-Joy). Les critiques ont été très mitigées. "Mario" a actuellement une note de 56 % sur Rotten Tomatoes. Mais le public s'est montré plus favorable, lui attribuant un A sur CinemaScore.

Les salles de cinéma en pleine forme

La deuxième place du week-end, avec un dixième des ventes de "Super Mario", est occupée par le film néo-noir de Lionsgate "John Wick : Chapter 4", avec 14,6 millions de dollars.

Ce thriller a été salué pour ses chorégraphies d'action, en grande partie l'œuvre du réalisateur et ancien cascadeur Chad Stahelski. Keanu Reeves incarne le tueur à gages titulaire qui se retrouve à lutter contre un groupe criminel international.

La troisième place revient au leader du week-end dernier, "Donjons et Dragons : l'honneur parmi les voleurs" de Paramount et One, avec 14,5 millions de dollars. Basé sur le célèbre jeu de rôle, ce film met en vedette Chris Pine, Michelle Rodriguez et Hugh Grant.

Le nouveau film d'Amazon Studios, "Air", sur l'origine de la ligne de chaussures de basket Air Jordan de Nike, s'est classé quatrième, avec 14,46 millions de dollars, ce que M. Gross a qualifié d'"excellente ouverture pour un film dramatique sur le sport".

Il a attribué ce résultat à la "distribution d'élite" du film - Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, Marlon Wayans, Chris Messina, Chris Tucker et Viola Davis - ainsi qu'à des critiques "exceptionnelles" et à la notoriété mondiale de la marque Nike.

Le film d'horreur "Scream VI", de Paramount et Spyglass Media, arrive en cinquième position avec 3,3 millions de dollars.

"C'est un week-end très important pour les cinémas, une dernière ligne droite avant la saison des films d'été, et c'est un scénario parfait", a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias pour Comscore. "Les cinémas ont repris le flambeau alors que beaucoup de gens pensaient que c'était fini".