1- Des milliers de Palestiniens regagnent le nord de Gaza

Des scènes de liesse marquent le retour de milliers de Palestiniens déplacés dans le nord de l’enclave, après avoir obtenu l'autorisation d'Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu avec le Hamas.

Des milliers de Palestiniens ont commencé, lundi matin, à retourner dans le nord de la bande de Gaza, en vertu de l’accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le 19 janvier entre Israël et le mouvement palestinien Hamas.

Le Qatar a annoncé la veille, qu'Israël autoriserait les Palestiniens déplacés à retourner du sud de Gaza vers les régions du nord à partir de ce lundi matin.



2- L'Egypte et la Jordanie rejettent le transfert des Palestiniens hors de Gaza

L'Egypte a exprimé dimanche son rejet de l'appel du président américain Donald Trump à relocaliser les Palestiniens de Gaza vers l'Egypte et la Jordanie , faisant ainsi écho à la condamnation de la présidence de l'autorité palestinienne, contre tout projet de déplacement des Palestiniens de Gaza.

L'Egypte “ne peut faire partie d'aucune solution impliquant le transfert des Palestiniens vers le Sinaï” , a déclaré l'ambassade d'Egypte aux Etats-Unis sur X.

Même son de cloche en Jordanie.

“Nos principes sont clairs et la position inébranlable de la Jordanie de soutenir la présence des Palestiniens sur leur terre reste inchangée et ne changera jamais”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Ayman Safadi lors d'une conférence de presse conjointe à Amman avec Sigrid Kaag, coordinatrice principale de l'aide humanitaire et de la reconstruction de l'ONU pour Gaza.

3 - Libération en vue d’une otage israélienne de gaza cette semaine

L’otage Arbel Yehud, dont Israël exigeait la libération la veille, devrait rentrer chez elle dans la semaine contre 30 prisonniers palestiniens, avant le prochain échange prévu samedi, rapporte l’AFP.

4 - L'ONU appelle les rebelles du M23 à se retirer de la République démocratique du Congo

Kinshasa a accusé dimanche le Rwanda de lui avoir ‘déclaré la guerre’ en envoyant de nouvelles troupes pour soutenir le groupe armée du M23 qui assiège désormais Goma, principale ville de l’est de la RDC, alors que l’ONU a appelé Kigali à retirer ses forces de la région.

Jean-Pierre Lacroix ,le chef des forces de maintien de la paix de l'ONU, a appelé dimanche les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda selon l’ONU, à mettre fin à leurs activités et à quitter la République démocratique du Congo.

Selon des sources sécuritaires concordantes, les combats se déroulent aux portes de Goma. La capitale de la province du Nord-Kivu abrite un million d’habitants et presque autant de déplacés.

5- 21 e journée de la Liga espagnole, FC Barcelone corrige Valence par 7 buts à 1

Démonstration de force du FC Barcelone devant Valence impuissant et visiblement dépassé, lors de la 21 e journee de la liga. Barcelone s’impose par 7 buts à 1 et se maintient à la 3e position avec 42 points à sept longueurs de Real Madrid le leader.