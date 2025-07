La Finlande a annoncé jeudi avoir mené son premier exercice militaire depuis son adhésion à l'Otan, avec deux navires allemand et portugais amarrés symboliquement dans le port d'Helsinki.

Les deux frégates, la Mecklenburg-Vorpommern et la Bartolomeu Dias, doivent faire escale dans la capitale jusqu'à dimanche, a annoncé la marine finlandaise dans un communiqué.

Avant leur arrivée à Helsinki, les navires de l'Otan ont participé mercredi à un exercice organisé par la Flotte côtière finlandaise dans le Golfe de Finlande proche de la Russie, avec trois navires du pays nordique.

"C'est la première fois que la Finlande et la flotte côtière ont effectué un exercice et une visite depuis que la Finlande est membre de l'Otan", a indique la marine dans un communiqué.

Mettant un terme à des décennies de neutralité puis de non-alignement militaire, le pays nordique, frontalier de la Russie, est entré officiellement dans l'Alliance le 4 avril, devenant son 31e membre.

La Finlande et la Suède avaient annoncé leur candidature à l'Otan en mai dernier, en conséquence directe de l'offensive russe en Ukraine et de l'exigence de Moscou de geler toute expansion de l'alliance vers l'est.

La Suède n'a, elle, pas encore obtenu les feux verts indispensables de deux membres, la Turquie et la Hongrie, et reste dans l'immédiat à la porte de l'Otan.

L'entrée de la Finlande dans l'Otan ajoute 1.340 kilomètres de frontières entre l'alliance et la Russie.

Le pays nordique, qui a maintenu même après la fin de la Guerre Froide des réserves militaires massives de plusieurs centaines de milliers de citoyens mobilisables, apporte d'importants moyens militaires à l'Otan.

Des entraînements avec des militaires de l'Otan ont déjà eu lieu régulièrement ces dernières années, la Finlande étant membre du "Partenariat pour la paix" de l'alliance.