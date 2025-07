Le quotidien washington post a révélé l’origine de cette opération qui représente, selon le ministère américain de la défense, “un risque très grave” pour la sécurité nationale.

Un jeune passionné d’armes

Un jeune homme charismatique et passionné d'armes, c’est ainsi que l’une des sources ayant requis l’anonymat a décrit au Washington post celui qui a partagé des documents hautement classifiés avec un groupe de connaissances éloignées, à la recherche de compagnie pendant la période de confinement.

Unis par leur amour mutuel des armes à feu, de l'équipement militaire et de Dieu, le groupe constitué d’une vingtaine de personnes principalement des hommes et des garçons – a formé un club-house sur invitation uniquement en 2020 sur Discord, une plateforme en ligne pour échanger autour d’un large éventail de thématiques loin des réseaux sociaux traditionnels.

Le jeune homme qu’on appelait “OG” sur la plateforme électronique avait partagé l’année dernière un message chargé d'acronymes et de jargon étrange. Les mots n'étaient pas familiers et peu de gens ont lu la longue note, a expliqué l’un des membres du groupe.

Personne vénérée et hyper intelligente

Le groupe sur la plateforme électronique vénérait “OG” qui prétendait connaître les secrets que le gouvernement cachait aux gens ordinaires et le considérait comme le “chef aîné de leur petite tribu”, a indiqué le membre du groupe.

Il a également affirmé avoir lu attentivement le message d'OG, et les centaines d'autres qui ont suivi régulièrement pendant des mois.

Il s'agissait, se souvient-il, de ce qui semblait être des transcriptions de documents de renseignement classifiés qu'OG avait indiqué avoir ramenés de son travail sur une “base militaire”, que le membre a refusé d'identifier.

OG a affirmé avoir passé au moins une partie de sa journée dans une base sécurisée interdisant les téléphones portables et autres appareils électroniques, qui pourraient être utilisés pour documenter les informations secrètes sur les réseaux informatiques gouvernementaux ou extraites des imprimantes.

Le jeune homme a annoté certains des documents dactylographiés à la main, a déclaré le membre, traduisant un langage mystérieux pour les non-initiés, comme en expliquant que "NOFORN" signifiait que les informations contenues dans le document étaient si sensibles qu'elles ne devaient pas être partagées avec des ressortissants étrangers.

"C'est une personne intelligente. Il savait ce qu'il faisait quand il a posté ces documents, bien sûr. Il ne s'agissait pas de fuites accidentelles d'aucune sorte”, a déclaré la source du Washington post.

Ni Russe ni Ukrainien

“OG n'est pas hostile au gouvernement américain et ne travaille pour le compte d’aucun autre pays", a affirmé le membre du groupe.

Pour la source qui s’exprimait sous couvert d’anonymat, OG avait pourtant une vision sombre du gouvernement.

Il parlait des États-Unis, et en particulier des forces de l'ordre et de la communauté du renseignement, comme d'une force sinistre qui cherchait à réprimer ses citoyens et à les maintenir dans l'ignorance.

Selon OG, le gouvernement américain cachait d'horribles vérités au public. Il a affirmé, selon les membres, que le gouvernement savait à l'avance qu'un suprémaciste blanc avait l'intention de se livrer à une fusillade dans un supermarché de Buffalo en mai 2022, faisant 10 morts, tous afro-américains.

Propagation à grande échelle

Tout l'hiver, OG a téléchargé des documents sur le serveur. Personne n'a mentionné vouloir les partager ailleurs. Puis, à l'insu du groupe, le 28 février, un autre utilisateur adolescent du serveur Thug Shaker Central a commencé à publier plusieurs dizaines de photos montrant des documents classifiés sur un autre serveur Discord affilié au YouTuber "wow_mao", a appris Washington post du membre du groupe.

Le 4 mars, 10 documents sont apparus sur "Minecraft Earth Map", un serveur Discord axé sur le jeu vidéo. Un utilisateur exploitant le compte qui a publié la plus petite tranche d'images a déclaré à The Post qu'ils les avaient obtenues sur wow_mao.

Des documents top-secrets étaient désormais disponibles pour des milliers d'utilisateurs de Discord, mais la fuite n'a été portée à l'attention des autorités américaines qu’après un mois.

Pendant ce temps, OG a cessé de partager des images à la mi-mars. Le 5 avril, des documents classifiés évaluant la guerre en Ukraine ont été publiés sur les chaînes russes Telegram et la plate-forme de messagerie 4chan, et ont commencé à migrer vers Twitter.