"J'ai renoncé à participer à un troisième tour d'offres pour United. Ce processus vire à la farce avec (la famille) Glazer qui ne montre aucun respect pour le club", a dénoncé l'entrepreneur de 69 ans, qui a fait fortune dans la technologie en Asie, sur son compte Twitter.

Avec le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, propriétaire du groupe pétrochimique Ineos, et le président de la Qatar Islamic Bank (QIB), le cheikh Jassim ben Hamad ben Jassim ben Jaber Al Thani, Zilliacus était le troisième candidat déclaré à une prise de contrôle du club.

Il n'avait rejoint le processus qu'au deuxième tour d'enchères, fin mars, alors que les deux autres avaient déposé une première offre dès mi-février.

Alors que les Glazer, qui n'excluent pas de rester à la tête des Red Devils, espéraient 6 milliards de livres (6,8 mds EUR), les offres semblent pour le moment n'atteindre que 5 mds GBP (5,7 mds EUR), ce qui serait tout de même une somme record pour un club sportif.

Mercredi, les médias anglais avaient annoncé que les propriétaires américains du club, toujours pas satisfaits, avaient invités les candidats à faire une troisième proposition.

"Je ne vais pas participer à une farce dont le but est de maximiser les profits des vendeurs au détriment de Manchester United", a encore expliqué Zilliacus.

Ce nouveau report d'une décision finale "rend très difficile pour tout nouveau propriétaire de construire une équipe compétitive pour la saison prochaine", a-t-il conclu.

Actuellement 4e de Premier League et qualifié virtuel pour la prochaine Ligue des champions, Manchester United a remporté la Coupe de la Ligue cette saison et est encore en lice en demi-finale de la Coupe d'Angleterre et en quart de finale de la Ligue Europa.