FSR ont indiqué s’être retirées de certaines de leurs bases sans pour autant être vaincues comme l’a affirmé l’armée.

L’armée soudanaise a signalé plus tôt dans la journée avoir pris le contrôle de presque toutes les bases appartenant aux FSR à Omdurman.

Offres de médiation

L’Egypte et le Soudan du Sud ont proposé dimanche de servir de médiateurs entre l’armée soudanaise et les Forces paramilitaires de soutien rapide, qui ont commencé samedi à se battre à Khartoum et dans des villes du pays, a indiqué la présidence égyptienne dans un communiqué.

Lors d’un appel téléphonique entre le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et son homologue sud-soudanais Salva Kiir dimanche, les deux voisins directs les plus influents du Soudan ont appelé les deux parties au conflit à “choisir la voix de la raison (et) le dialogue pacifique”, a noté le communiqué.

Le représentant égyptien à la Ligue arabe a, pour sa part, appelé lors d’une réunion convoquée plus tôt dimanche les parties soudanaises à assurer la sécurité des intérêts de son pays.

“La République arabe d’Egypte souligne l’extrême importance d’assurer la sûreté et la sécurité de tous les intérêts égyptiens au Soudan”, a déclaré le chef de la délégation égyptienne lors de la réunion.

Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a à son tour convoqué une session d’urgence pour discuter des développements politiques et sécuritaires au Soudan, a-t-il déclaré sur Twitter.