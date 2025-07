Le PAM a en outre déclaré avoir interrompu temporairement toutes ses opérations au Soudan après la mort de ses employés.

Ils ont été tués "samedi en accomplissant leur travail au Darfour-Nord", dans l'ouest près du Tchad, qui a fermé sa frontière samedi à cause des violences, a précisé dans un communiqué Volker Perthes.

Il a ajouté que des "bâtiments humanitaires auraient été touchés et d'autres pillés au Darfour", bastion historique des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, dit "Hemedti", gagné par les combat entre armée et paramilitaires.

Les Nations unies ont condamné l'assassinat des trois humanitaires.

"Je suis extrêmement consterné par les informations selon lesquelles des projectiles ont frappé les locaux de l'ONU et d'autres organisations humanitaires, ainsi que par les informations selon lesquelles des locaux de l'ONU et d'autres organisations humanitaires ont été pillés dans plusieurs endroits du Darfour", a déclaré Volker Perthes, chef de la Mission intégrée d'assistance à la transition des Nations unies (UNITAMS) et envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Soudan.