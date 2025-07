L'Agence de coopération en matière de défense et de sécurité, qui notifie au Congrès les ventes militaires officielles des États-Unis, n'a pas encore publié de déclaration, mais selon des sources anonymes, le paquet de ventes comprend l'équipement connexe et le soutien technique pour moderniser le système de liaison de données tactiques Link-16 des jets F-16 de la Turquie au niveau Block Upgrade-2, ainsi que des systèmes automatiques d'évitement des collisions avec le sol.

Le Congrès a le droit de s'opposer à la décision du département d'État dans un délai de 15 jours ouvrables pour les autorisations de vente accordées aux membres de l'OTAN, dont la Turquie, membre de l'alliance depuis plus de 70 ans.

Link-16 est un réseau radio militaire, également connu sous le nom de liaison de données tactiques (TDL), utilisé par l'OTAN et les pays alliés.

Il permet le partage d'informations tactiques entre les avions, les hélicoptères, les drones, les navires et les forces terrestres.

Ankara et Washington ont négocié l'année dernière la vente de 40 nouveaux avions F-16 et de 79 kits de modernisation, et le processus attend actuellement l'approbation du Congrès américain.