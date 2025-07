Les Emirats arabes unis, avec l'Arabie saoudite, l'Egypte et Bahreïn, ont rétabli leur relations diplomatiques avec le Qatar en 2021 après plus de trois ans de rupture, accusant Doha de soutenir les mouvements terroristes.

"La réouverture des ambassades respectives des deux pays aura lieu dans les prochaines semaines", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari, Majed Al-Ansari, lors d'un point presse à Doha.

Les relations entre les deux Etats connaissent des "avancées positives", a-t-il ajouté.

La restauration complète de ces relations, avec la réouverture des ambassades, est "en cours", a de son côté affirmé un responsable émirati ayant requis l'anonymat.

"La politique étrangère des Emirats arabes unis est principalement axée sur la construction de ponts, la coopération économique et la désescalade régionale", a-t-il assuré dans une déclaration transmise à l'AFP.

Depuis 2021, le Qatar et l'Arabie saoudite ont considérablement réchauffé leurs liens mais le rapprochement a pris plus de temps avec les Emirats et Bahreïn. Bahreïn et le Qatar ont annoncé le 13 avril dernier le rétablissement de leurs relations diplomatiques.

Ces annonces interviennent dans un contexte de détente régionale, en particulier entre les deux grands rivaux du Golfe, l'Arabie saoudite et l'Iran, qui s'opposent depuis des années sur divers dossiers et même sur le terrain par des groupes interposés, comme au Yémen, en Syrie ou au Liban.

En mars, Ryad et Téhéran ont scellé un accord par l'entremise de la Chine pour rétablir leurs liens diplomatiques, rompus en 2016.

Par ailleurs, les Saoudiens se sont récemment rapprochés du régime syrien, soutenu par l'Iran et qui a été honni dans le monde arabe depuis la guerre civile qui a commencé dans son pays en 2011.

Le chef de la diplomatie saoudienne, Fayçal ben Farhane, est attendu mardi à Damas, pour la première visite officielle d'un responsable saoudien depuis le début du conflit syrien.