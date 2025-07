Le chef de l'Etat sera en déplacement mercredi en Alsace, dans le nord-est du pays, pour parler de réindustrialisation et tenter un retour en grâce. Lundi soir lors d'une allocution télévisée, il s'est donné "100 jours" pour agir "au service de la France".

M. Macron a reçu mardi le patronat français, à qui il a annoncé vouloir "accélérer" la réforme des lycées professionnels, tout en appelant à "bâtir" un "pacte de la vie au travail", aux contours encore flous, d'ici "la fin de l'année".

"Le dialogue social, ça prend du temps", avait réagi lundi le président de la principale organisation patronale, Geoffroy Roux de Bézieux. En sortant de l'Élysée, il a dit attendre "évidemment que les syndicats reviennent" à la table des discussions.

Acteurs majeurs de la contestation contre la réforme des retraites, qui a mobilisé des centaines de milliers de personnes dans les rues à une douzaine de reprises depuis mi-janvier, les syndicats étaient également conviés à la présidence. Mais ils ont décliné l'invitation, dans un contexte de vives tensions avec le président Macron.

Les principaux cadres du gouvernement ont affiché un activisme au diapason. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a souhaité "un projet de loi fort" sur l'immigration, quand celui du Budget Gabriel Attal s'est engagé à "continuer à bâtir un plan Marshall pour les classes moyennes".

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a lui dénoncé la fraude sociale, évoquant des bénéficiaires frauduleux d'aides qui vivraient "au Maghreb ou ailleurs", s'attirant les foudres de la gauche qui l'accuse de faire le jeu de l'extrême droite.

Après trois mois de contestation de la réforme des retraites, passée le 20 mars en force par l'exécutif, sans vote à l'Assemblée, puis promulguée dans la foulée de sa validation par le Conseil constitutionnel, la méthode Macron est fortement décriée.

'Casserolades'

Sa cote de popularité s'est effondrée à 28% d'avis favorables, son score le plus faible en quatre ans, égal aux "niveaux records mesurés pour (ses prédécesseurs) Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy au moment où ces derniers avaient atteint le niveau le plus bas de leur popularité", selon l'institut de sondage Ipsos.

Lundi soir, 24.000 personnes, selon les autorités, ont participé dans plusieurs grandes villes françaises à des concerts de casseroles pendant son allocution.

"Symboliquement, avec ces +casserolades+, les manifestants veulent couvrir par leur vacarme festif une parole présidentielle qui est perçue par eux comme une forme de bruit sans consistance et sans contenu", explique Pierre Lefébure, politiste de l'université Paris Nord.

Les syndicats ont d'ores et déjà appelé à un rassemblement mercredi dans la localité alsacienne où se rendra le président et demandé aux manifestants de se munir de casseroles et couvercles pour "mieux se faire entendre" et montrer que "la page retraites est loin d'être tournée".

Mardi, plus de 300 personnes ont scandé "Macron démission" à Saint-Denis, en proche banlieue parisienne, où le président Emmanuel Macron devait assister à un concert.

"Je suis là pour que Macron ne puisse pas se balader tranquille dans n'importe quel endroit de France", a déclaré à l'AFP Marie, une professeure membre d'un "comité de mauvais accueil" du président, qui veut organiser des manifestations partout où il se rendra.

"Macron a voulu incarner personnellement le pouvoir en prenant toute la lumière dans les bons moments, mais du coup il est aussi l'incarnation du rejet de sa politique", explique Antoine Bristielle, analyste à la fondation Jean Jaurès, qui constate un "gouffre assez indépassable entre la population, son président et son gouvernement".

En parlant de "concertation, d'apaisement, alors que sur les retraites on lui a reproché sa brutalité", "il prône l'inverse de ce qu'il a fait pendant trois mois", poursuit-il.

Etonnamment, M. Macron a été filmé lundi soir chantant en pleine rue un chant de la région des Pyrénées (sud-ouest), en compagnie de passants à Paris, peu après son allocution.

La vidéo a été diffusée par une organisation qui, selon le quotidien Libération, aurait des liens avec l'extrême droite, mais le président français ignorait l'identité des autres chanteurs, d'après son entourage.