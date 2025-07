Le président palestinien Mahmoud Abbas a rencontré mercredi à Djeddah avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane pour des entretiens au sujet des derniers développements dans les territoires occupés.

Selon l'agence de presse étatique palestinienne Wafa, les conversations entre les deux parties ont porté sur les relations palestino-saoudiennes, les développements régionaux et les moyens de renforcer la coordination bilatérale à tous les niveaux.

Au cours de la réunion, M. Abbas a salué le soutien saoudien au peuple palestinien "pour qu'il recouvre ses droits légitimes à la liberté, à l'indépendance et à la souveraineté dans un État palestinien avec Jérusalem pour capitale".

L’héritier du trône, M. Ben Salmane, pour sa part, a réitéré les "positions fermes du royaume en faveur de la cause palestinienne et pour que le peuple palestinien obtienne sa liberté et son indépendance", selon Wafa.

M. Abbas est arrivé en Arabie saoudite lundi pour une visite qui coïncide avec l'arrivée du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, dans le royaume.

On ignore si les deux rivaux palestiniens se rencontreront pendant leur séjour en Arabie saoudite.