Yémen: 85 morts et des centaines de blessés dans une bousculade à Sanaa

Au moins 85 personnes ont été tuées et plus de 322 blessées jeudi au Yémen dans l'une des bousculades les plus meurtrières de ces dix dernières années, lors d'une action caritative dans la capitale Sanaa, aux mains des Houthis.