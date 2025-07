Selon un communiqué publié par la Direction des communication présidentielle, le président turc Erdogan a eu des conversations téléphoniques en aparté avec le général Abdulfettah Abdurrahman al-Burhan, président du Conseil de souveraineté soudanais, et Mohammed Hamdan Dagalo, vice-président du Conseil de souveraineté soudanais et commandant des Forces de soutien rapide.

Au cours des entretiens, Erdogan a déclaré qu'il observait d’un oeil inquiet la situation au Soudan.

Appelant les parties à mettre fin aux conflits, à l'effusion de sang et à opter de nouveau pour le dialogue, Erdoğan les a invitées à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'unité de la société au Soudan et à s’engager dans la voie de la concertation.

Le président turc a déclaré que son pays continuerait à soutenir l'État et le peuple soudanais dans ce processus et qu'elle était prête à apporter tout le soutien possible, y compris en accueillant d'éventuelles initiatives de médiation.

Faisant remarquer qu'il fallait veiller à protéger la sécurité des vies et des biens des citoyens et des institutions turques au Soudan, Erdoğan a souligné que des mesures appropriées devaient être prises pour garantir l'usage de l'aéroport de Khartoum pour le rapatriement des citoyens turcs vers la Turquie et l'ouverture d'un corridor d'aide humanitaire d'urgence.

